Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Ранее 23 страны, включая США, из 30 членов НАТО одобрили заявки Стокгольма и Хельсинки.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) 2 августа проголосовало за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. Голосование в парламенте прошло после того, как в июле французский сенат ратифицировал документ.

Теперь же глава государства подписал протоколы о вступлении.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы по соседству с ними и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность", - заявили в Елисейском дворце.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983069-makron-podpisal-protokoly-o-vstuplenii-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/