Талибы объявили день своего прихода к власти в Афганистане праздничным днем

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Представители движения "Талибан" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) объявили 15 августа праздничным днем в Афганистане. В этот день в 2021 году боевики захватили власть в стране, передает РБК со ссылкой на агентство Bakhtar News.

"24 асада (соответствует 15 августа по григорианскому календарю) объявлено общим праздником во всей стране по случаю завоевания Кабула, окончания оккупации и победы Исламского Эмирата [правительства талибов]", - говорится в сообщении действующего афганского правительства.

По мере вывода американских войск из Афганистана талибы усилили наступление и 15 августа вошли в афганскую столицу Кабул. Бывший президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и сбежал из страны.

Недавно Гани назвал причину своего побега. По его словам, он не хотел давать талибам возможность "унизить" афганского президента, а также отметил, что был последним из правительства, кто покинул страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983209-taliby-obyavili-den-svoego-prihoda-k-vlasti-v-afganistane-prazdnichnym-dnem/