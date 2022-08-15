Экс-президент Афганистана объяснил, почему сбежал из страны перед приходом талибов

Ашраф Гани. Фото: Pete Marovich-Pool/Getty Images

В интервью CNN бывший президент Афганистана Ашраф Гани рассказал, почему покинул страну перед приходом в Кабул талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

"Я сел в самолет, потому что это представлялось невозможным защищать [страну] с президентской трибуны. Все силы, направленные на защиту главы государства, будто испарились <...> в том числе покинул страну и министр обороны [Афганистана]", - рассказал экс-президент Афганистана.

Гани рассказал, что, узнав о побеге министра обороны, он прибыл в здание министерства, но внутри уже никого не было.

"Я был последним, кто сбежал [из Афганистана]. И причина моего побега заключается в том, что я не хотел предоставлять "Талибану" и сторонникам движения удовольствие унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся", - сказал Гани.

Напомним, перед приходом к власти в Афганистане талибов в августе 2021 года Гани сложил с себя полномочия президента и покинул страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983153-eks-prezident-afganistana-ashraf-gani-obyasnil-pochemu-sbezhal-iz-strany-pered-prihodom-talibov/