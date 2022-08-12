WP: Сотрудники ФБР искали секретные документы о ядерном оружии при обыске в доме Трампа

Фото: Twitter/IvankaTrump

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в ходе обыска в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде искали секретные документы о ядерном оружии, передает The Washington Post со ссылкой на источники.

Источники не уточнили, об оружии какой страны идет речь. Также не сообщается, были ли найдены эти документы.

Один из экс-сотрудников министерства юстиции США Дэвид Лауфман рассказал, что в данном случае американское правительство постарается восстановить секретные документы, что ищет у Трампа во флоридском поместье Мар-а-Лаго, как можно быстрее. Поскольку это может нанести ущерб Соединенным Штатам, если документы попадут не в те руки.

"Если это правда, то можно предположить, что материалы, незаконно находящиеся в Мар-а-Лаго, могли быть засекречены на самом высоком уровне секретности", - сказал Лауфман, который занимался расследованием утечек секретных документов в Минюсте.

Ранее Трамп сообщил, что сотрудники ФБР провели в его резиденции Мар-а-Лаго обыск. Сам он в это время находился в Нью-Йорке. Как сообщили СМИ, это связано с тем, что он после окончания президентского срока вынес из Белого дома секретные документы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982843-wp-sotrudniki-fbr-iskali-sekretnye-dokumenty-o-yadernom-oruzhii-pri-obyske-v-dome-trampa/