NYT: ФБР провело обыск в доме Трампа во Флориде

Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt/Getty Images

Федеральное бюро расследований США (ФБР) провело обыск в доме бывшего президента Дональда Трампа. Как утверждают источники, причиной обыска послужили секретные документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома, передает The New York Times.

Обыск был проведен в доме Трампа в Палм-Бич, штат Флорида. Как рассказал сам 45-й президент США, представители ФБР даже взломали его сейф.

Источники сообщили, что поиски были нацелены на секретные документы, которые Трамп забрал с собой после того, как покинул Белый дом. Чиновники из Национального архива не раз просили его вернуть 15 коробок с документами, но экс-президент вернул их только после угрозы обыска.

Во время обыска Трамп находился в Нью-Йорке.

Тем временем сотрудники ФБР опасаются, что некоторые из документов могли быть уничтожены или спрятаны.

СМИ ранее сообщали о том, что Трамп после президентства унес с собой множество секретных документов. Журналистка The New York Times рассказала, что он тесно поддерживал связь с Ким Чен Ыном и даже вел с ним переписку.

Также многие сотрудники Белого дома не раз вспоминали, что Трамп смывал какие-то документы в унитаз. Об этом в эфире ток-шоу пошутил Джо Байден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982298-nyt-fbr-provelo-obysk-v-dome-trampa-vo-floride/