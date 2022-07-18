Адвокат Овсянниковой сообщил, что на нее составили протокол и отпустили

Марина Овсянникова. Фото: Telegram/varlamov

Адвокат Марины Овсянниковой сообщил, что на экс-сотрудницу "Первого канала" составили протокол о дискредитации вооруженных сил России, а затем отпустили, передает РИА Новости.

Днем ранее Овсянникова была задержана около своего дома полицией после выступления на суде по делу депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина. На суде она снова выразила антивоенную позицию.

"На нее составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП за слова, произнесенные в день суда по делу Ильи Яшина, после чего отпустили", - сказал адвокат Дмитрий Захватов.

Овсянниковой грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Напомним, в марте экс-журналистка "Первого канала" ворвалась в эфир с антивоенным плакатом. После этого ее обязали выплатить административный штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979001-advokat-ovsyannikovoy-soobschil-chto-na-nee-sostavili-protokol-i-otpustili/