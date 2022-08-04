Сенат США одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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Сенат Соединенных Штатов одобрил резолюцию о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО. 95 американских сенаторов проголосовали "за", один высказался "против", передает CNN.
Следующим шагом после одобрения Сената США идет подписание Байденом документа о ратификации договора.
"Как только президент [Байден] подписывает ратификационную грамоту, она передается на хранение (в случае многостороннего договора) депозитарию договора", - сообщили в Госдепартаменте США.
В начале июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе. После этого протоколы направились на одобрение в парламенты стран-участниц альянса. В Финляндии предположили, что весь процесс завершится к осени.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981654-senat-ssha-odobril-vstuplenie-shvetsii-i-finlyandii-v-nato/