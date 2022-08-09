Названа дата подписания Байденом протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден подпишет протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО 9 августа в 14:00 часов по местному времени (10 августа, 00:00 часов по Нур-Султану), передает ТАСС со ссылкой на график американского президента.

Церемония пройдет в Белом доме, в ней примет участие вице-президент Камала Харрис.

"Во второй половине дня президент выступит с речью и подпишет ратификационные грамоты по протоколам о присоединении к Североатлантическому договору Финляндской Республики и Королевства Швеция", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Сенат США одобрил резолюцию о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Процесс ратификации членства обеих стран в Североатлантическом альянсе был запущен в начале июля. Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982309-nazvana-data-podpisaniya-baydenom-protokola-o-vstuplenii-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/