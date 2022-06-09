Байден подшутил над Трампом в эфире ток-шоу
Опубликовано:
Президент США пошутил о Дональде Трампе в эфире американского ток-шоу Джимми Киммела на канале ABC. Видеоролик доступен на YouTube.
Телеведущий спросил президента в шутку, где он смывает конфиденциальные документы, когда возникает такая надобность.
"Когда возникает надобность смыть конфиденциальные документы в унитаз, вы делаете это в своем офисном туалете или в личной ванной комнате?" - поинтересовался телеведущий.
Зал рассмеялся.
"Я зову Трампа", - ответил на шутку Байден.
Отрывок с этим диалогом начинается с 18:51 минуты.
Ранее журналистка The New York Times Мегги Хаберман в своей книге рассказала, что сотрудники Белого дома, работавшие при Трампе, периодически находили в туалете скомканные документы. Они считают, что их смывал предшественник Байдена.
Еще, по словам Хаберман, Трамп после окончания срока президентства распорядился отвезти часть документов в свою резиденцию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973368-bayden-podshutil-nad-trampom-v-efire-tok-shou/