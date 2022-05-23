Байден заявил, что США защитят Тайвань в случае нападения Китая

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Во время своего визита в Японию Джо Байден заявил, что Штаты предоставят военную защиту Тайваню в случае нападения со стороны Китая, передает The Guardian.

Байден выразил обеспокоенность по поводу усилившейся военной активности Китая вокруг Тайваня. Американский президент заявил, что любая попытка Китая применить силу против Тайваня будет "просто неуместной".

Штаты взяли на себя обязательство защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая.

"Это обязательство, которое мы взяли на себя", - сказал Байден.

После этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вопрос Тайваня касается только Китая.

"По вопросам, касающимся основных интересов Китая в области суверенитета и территориальной целостности, у Китая нет места для компромиссов или уступок", - подчеркнул Ван.

Он добавил, что они всегда будут нацелены на защиту своих государственных интересов. И напомнил о политике "единого Китая".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970619-bayden-zayavil-chto-ssha-zaschityat-tayvan-v-sluchae-napadeniya-kitaya/