CNN: США предложили России обменять Виктора Бута на американцев Уилана и Грайнер

Виктор Бут. Фото: Department of Justice via Getty Images

Соединенные Штаты предложили властям России обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, передает CNN со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена предложила обменять Виктора Бута, осужденного российского торговца оружием, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, на двух американцев, задержанных Россией, Бритни Гринер и Пола Уилана", – говорится в материале.

Отмечается, что Байден лично одобрил план обмена. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на предстоящих переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым он намерен обсудить обмен американцев, арестованных в России.

Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу американских властей. Его обвинили в незаконной торговле оружием и приговорили к 25 годам заключения в тюрьме.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, играющая за екатеринбургский УГМК, была задержана в Москве в феврале этого года. У нее нашли гашишное масло. Ей вменяют контрабанду наркотиков и их незаконное хранение.

Бывший морпех Пол Уилан был задержан в 2018 году в России по подозрению в шпионаже.

Ранее США и Россия успешно обменялись заключенными на территории Турции. Спустя годы домой вернулись российский летчик Константин Ярошенко и бывший морской пехотинец из Техаса Тревор Рид.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980572-cnn-ssha-predlozhili-rossii-obmenyat-viktora-buta-na-amerikantsev-uilana-i-grayner/