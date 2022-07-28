Блинкен сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Лавровым
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшее время между ним и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоится телефонный разговор, передает Axios.
В ходе разговора Блинкен намерен поднять вопрос о задержанных в России американцах, а также тему договора по экспорту украинского зерна.
Договор по экспорту был подписан Украиной и Россией 22 июля в Стамбуле. При подписании присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.
Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены добиваться от России "выполнения взятых на себя обязательств" по экспорту украинского зерна.
В последний раз Блинкен и Лавров контактировали еще до начала войны в Украине 15 февраля.
Известно, что на данный момент глава МИД России совершает деловые поездки по странам Африки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980541-blinken-soobschil-o-predstoyaschem-telefonnom-razgovore-s-lavrovym/