Франция захотела заполнить свои газовые хранилища на 100 процентов к 1 ноября

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Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что они планируют заполнить свои газовые хранилища к 1 ноября на 100 процентов, передает РИА Новости со ссылкой на TF1.

"Наша цель - заполнить стратегические газохранилища на 100 процентов к 1 ноября. Мы поставили себе эту более амбициозную цель", - сказала Панье-Рюнаше.

Она добавила, что французское правительство сделает все возможное, чтобы выполнить поставленную цель.

Тем временем ЕК предложила план по сокращению потребления российского газа на 15 процентов с августа.

Напомним, в конце июня Европарламент поддержал план, согласно которому страны ЕС должны будут заполнить свои газовые хранилища на 80 процентов к 1 ноября текущего года и на 90 процентов к началу зимы 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980460-frantsiya-zahotela-zapolnit-svoi-gazovye-hranilischa-na-100-protsentov-k-1-noyabrya/