Страны ЕС попросили исключений из планов ЕК по снижению потребления газа

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Страны-члены Евросоюза намерены добиваться исключений из планов ЕК по снижению потребления российского газа на 15 процентов со следующего месяца, передает Financial Times со ссылкой на полученный проект документа.

20 июля СМИ сообщили, что Еврокомиссия предложила сократить потребление российского газа на 15 процентов с августа из опасений, что Москва может прекратить поставки.

План вызвал споры среди государств-членов ЕС, поскольку многие не согласились с тем, что возможное нововведение должно быть обязательным. При этом план хотели одобрить уже на этой неделе.

Некоторые страны выразили мнение, что при сокращении потребления российского газа нужно учитывать зависимость каждого государства от российских ресурсов и объем газа, который им на данный момент удалось направить в хранилища.

"Государства-члены должны быть свободны в выборе соответствующих мер для достижения сокращения спроса", - сказано в документе.

Напомним, несколько дней назад возобновилась подача газа в Германию по "Северному потоку" после 10-дневного ежегодного техобслуживания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979989-strany-es-poprosili-isklyucheniy-iz-planov-ek-po-snizheniyu-potrebleniya-gaza/