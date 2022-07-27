СМИ: Джонсон может занять пост генсека НАТО в следующем году

Борис Джонсон. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Ушедший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может побороться в следующем году за пост генерального секретаря НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Об этом газете сообщили в комитете Великобритании по оборонным вопросам парламента. Джонсон может стать преемником действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Экс-министр по вопросу выхода Британии из ЕС Дэвид Джонс выразил мнение, что именно Джонсон повлиял на решение Финляндии и Швеции подать заявки на вступление в альянс. Кроме того, британский политик активно принимал участие в кампании Запада по продвижению мер против России из-за войны в Украине.

Наряду с этим некоторые в британском парламенте выразили мнение, что найдутся те, кто не захочет видеть Джонсона на посту генсека, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон.

"Реальность такова, что генеральные секретари НАТО назначаются единогласным решением. Любая страна может наложить вето. Как вы думаете, президент Макрон выдвинул бы Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО?" - выразил мнение неназванный член парламента.

Напомним, срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО истекает в сентябре этого года. Но его мандат хотели продлить еще на год в связи с войной в Украине.

Тем временем за пост премьера Британии борются Риши Сунак и Лиз Трасс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980407-smi-dzhonson-mozhet-zanyat-post-genseka-nato-v-sleduyuschem-godu/