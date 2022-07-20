Риши Сунак и Лиз Трасс поборются за пост премьер-министра Великобритании
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Сегодня, 20 июля, в Великобритании состоялся пятый и последний тур голосования депутатов, на котором определились два окончательных кандидата на пост премьер-министра страны. На этот раз из гонки выбыла Пенни Мордонт, передает Sky News.
Отмечается, что после всех туров голоса распределились следующим образом:
- Риши Сунак – 137 голосов;
- Лиз Трасс – 113 голосов;
- Пенни Мордонт – 105 голосов.
В ходе финального тура глава британского МИДа Лиз Трасс заручилась поддержкой 27 голосов, а бывший министр финансов Риши Сунак – 19. Также сообщается, что два бюллетеня были испорчены, а один человек не проголосовал.
Окончательное решение о том, кто займет пост премьер-министра Великобритании, будет принято 5 сентября. В течение оставшейся части лета Сунак и Трасс будут участвовать в предвыборной агитации.
Напомним, что первоначально 11 британских политиков выдвинули свои кандидатуры на пост премьера Великобритании.
Позже объявивший об уходе с должности премьер-министра Соединенного королевства Борис Джонсон высказался о кандидатах на пост, который он недавно покинул.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979423-rishi-sunak-i-liz-trass-poboryutsya-za-post-premer-ministra-velikobritanii/