СМИ: Путин предложил Эрдогану сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Elif Sogut/Stringer/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на партийном совещании, что Путин предложил ему привлечь к производству беспилотников Bayraktar Россию, передает "Украинская Правда" со ссылкой на CNN Türk.

Турецкая компания Baykar занимается производством беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и Akıncı.

На совещании Эрдоган рассказал, что на встрече в Тегеране президент России попросил его сотрудничать в области производства этих БПЛА. Такое же желание наряду с российской стороной якобы выразили и в ОАЭ.

"Путин говорит: "Давайте работать вместе с Baykar". Объединенные Арабские Эмираты предлагают построить у себя завод по производству БПЛА", - сказал Эрдоган.

Ответ турецкой стороны пока не сообщается.

Напомним, 22 июля Украина и Россия в Стамбуле подписали соглашение о разблокировке экспорта зерна. На встрече присутствовал Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Также Турция предложила свою помощь в расчистке коридоров для судов в Черном море от мин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980348-smi-putin-predlozhil-erdoganu-sotrudnichat-v-proizvodstve-bespilotnikov-bayraktar/