Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по Сирии

Владимир Путин, Сейед Эбрахим Раиси, Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images

Российский президент Владимир Путин заявил, что лидеры трех стран – России, Ирана и Турции – по итогам саммита приняли заявление по ситуации в Сирии, передает РИА Новости.

"В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике", – сообщил Путин.

В совместно принятом документе говорится, что кризис в Сирии может быть урегулирован только дипломатическим путем. Ситуацию в стране могут решить только сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.

Кроме того, страны осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, в том числе в отношении гражданских объектов. Лидеры также подтвердили намерение бороться с террористами, действующими в Сирии под разными наименованиями.

Главы государств раскритиковали односторонние незаконные санкции против Сирии. Президент Ирана, комментируя итоговое заявление и саммит, заявил, что лидеры стран подтвердили приверженность сохранению территориальной целостности Сирии.

Следующий саммит пройдет в России.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию на севере Сирии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979264-prezidenty-rossii-irana-i-turtsii-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-po-sirii/