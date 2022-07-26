Новый глава "Роскосмоса" заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Иллюстративное фото: Matthias Kulka/Getty Images

Новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил о том, что Россия выполнит обязательства перед партнерами и выйдет из проекта МКС после 2024 года.

По словам Борисова, к этому времени корпорация начнет формировать российскую орбитальную станцию, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - заявил глава космической корпорации.

По мнению Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.

Глава "Роскосмоса" также добавил в своем докладе, что космическая отрасль России находится в непростой ситуации.

"Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь", - заявил он.

Напомним, что недавно Дмитрия Рогозина освободили от должности главы "Роскосмоса". Отметим, что экс-глава корпорации также заявлял об уходе России из проекта МКС в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980296-novyy-glava-roskosmosa-zayavil-chto-rossiya-vyydet-iz-proekta-mks-posle-2024-goda/