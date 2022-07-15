Рогозина освободили от должности главы "Роскосмоса"

Дмитрий Рогозин. Фото: Getty Images / Yuri Kochetkov / Contributor

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

Дмитрий Рогозин занимал должность главы "Роскосмоса" с 24 мая 2018 года и до сегодняшнего дня.

В прошлые годы был депутатом Госдумы, а также представителем России при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

На место Рогозина назначили Юрия Борисова. Ранее он занимался курированием оборонно-промышленного комплекса России. Указ вступил в силу сегодня и также был опубликован на сайте Кремля.

Напомним, что Рогозин в бытность главой "Роскосмоса" был известен своим интернет-противостоянием с американским миллиардером Илоном Маском.

Так, в 2020 году Маск стал первым частным предпринимателем в истории, который совершил удачный запуск космического корабля.

Вскоре в соцсетях американец подшутил над Рогозиным, написав "Батут работает!". Это отсылает к давнему заявлению экс-главы "Роскосмоса", когда он рекомендовал США пользоваться батутами для запуска кораблей.

В ответ Рогозин бросил вызов Маску, заявив, что российские корабли летают гораздо быстрее. Позже он же пожаловался на насмешки со стороны США.

Также в этом году Илон Маск бросил вызов Владимиру Путину, однако ответил ему Дмитрий Рогозин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978762-rogozina-osvobodili-ot-dolzhnosti-glavy-roskosmosa/