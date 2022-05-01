Роскосмос может выйти из проекта МКС в 2024 году

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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил о том, что российская сторона, вероятнее всего, покинет проект МКС после завершения работ. Это должно произойти в 2024 году в соответствии с обязательствами.

Как пишет Газета.ru, ссылаясь на слова Рогозина, обязательства требуют от сторон уведомлять партнеров о своем выходе из проекта заранее, в данном случае - за год до завершения работ.

Он указал, что Роскосмос уже принял решение покинуть МКС, однако публично это решение еще не оглашалось.

"Могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами, мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС", — отметил глава госкорпорации.

Рогозин напомнил, что сроки работы России на космической станции определяют правительство и президент.

"Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года. Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг нее", — заявил глава Роскосмоса.

МКС – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется рядом стран мира как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время.

На сегодняшний страны-участницы проекта согласовали эксплуатацию МКС по 2024 год включительно. Предполагается, что сроки могут продлить до 2028 или 2030 года.

В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, а также входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967612-roskosmos-mozhet-obyavit-o-svoem-vyhode-iz-proekta-mks/