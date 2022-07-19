Эрдоган пригрозил затормозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что при невыполнении их требований они могут затормозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, передает агентство Anadolu.

"После принятия условий, которые мы предложили для начала процесса членства в НАТО Швеции и Финляндии, мы поделились своим условным одобрением с государствами-членами. Я хотел бы еще раз напомнить вам, что если эти страны не примут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим процесс", – заявил турецкий президент во время обращения к народу после заседания кабмина.

Однако, по его словам, страны не спешат соблюдать условия Анкары, в частности, Швеция "не показывает искренний подход к этому вопросу".

Напомним, в конце июня в Мадриде на саммите НАТО Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открывает для Финляндии и Швеции возможность вступить в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979076-erdogan-prigrozil-zatormozit-vstuplenie-shvetsii-i-finlyandii-v-nato/