Россия снова расширила список недружественных стран

Кремль. Фото: pixabay.com

Правительство Российской Федерации сегодня, 24 июля, расширило "перечень недружественных стран и территорий". В данный список вошли еще несколько островов.

Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, распоряжение о расширении перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан "недружественные действия", уже подписано.

"В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте этого года российским правительством был опубликован список "недружественных стран", куда вошли государства, совершающие "недружественные действия" по отношению к российским гражданам и компаниям. В список вошли Украина, США, государства-члены ЕС, Япония, Швейцария, Австралия, Британия и другие страны.

Несколько дней назад в список попали Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979933-rossiya-snova-rasshirila-spisok-nedruzhestvennyh-stran/