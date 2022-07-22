Россия расширила список недружественных стран

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Россия расширила список иностранных государств, которые совершают "недружественные действия" по отношению к российским дипломатам. Соответствующее объявление опубликовано на сайте российского правительства.

В список попали Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

"Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России", - гласит сообщение.

В мае 2021 года подобные ограничения были введены в отношении США и Чехии.

В сообщении утверждается, что список не окончательный и будет расширяться.

В марте 2022 года российским правительством был опубликован еще один список недружественных стран. Но туда вошли государства, совершающие "недружественные действия" по отношению к российским гражданам и компаниям.

В список вошли Украина, США, государства-члены ЕС, Япония, Швейцария, Австралия, Британия и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979788-rossiya-rasshirila-spisok-nedruzhestvennyh-stran/