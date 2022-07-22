Германия назвала "категорически невозможным" запуск "Северного потока-2"

Трубопровод "Северный поток-2". Фото: Getty Images/Sean Gallup / Staff

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал "практически невозможным" запуск "Северного потока-2", передает "Европейская Правда" со ссылкой на ZDF.

По словам Хабека, запуск этого трубопровода будет означать усиление энергозависимости от России. А этого Европа ни за что не допустит.

"Это было бы поднятием белого флага", - сказал вице-канцлер Германии.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил запустить "Северный поток-2". Но Шольц заявил, что сейчас данным вопросом заниматься "не к месту".

Тем временем возобновилась подача газа в Германию по "Северному потоку" после перерыва на ежегодное техническое обслуживание. Ранее поставки по газопроводу были приостановлены на 10 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979766-germaniya-nazvala-kategoricheski-nevozmozhnym-zapusk-severnogo-potoka-2/