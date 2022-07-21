Возобновилась подача газа в Германию по "Северному потоку"

"Северный поток" в Любмине. Иллюстративное фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Поставки российского газа в Германию вновь были возобновлены после того, как завершилось ежегодное техническое обслуживание газопровода "Северный поток", передает DW.

Представитель оператора газопровода Nord Stream AG заявил, что "Северный поток" вновь заработал, как и было запланировано, рано утром в четверг, 21 июля, после того, как он был закрыт на ежегодное плановое техническое обслуживание. Поставки газа по газопроводу были приостановлены на 10 дней.

Глава Федерального сетевого агентства по электричеству Клаус Мюллер заявил в Twitter, что трубопровод работает примерно на 30% мощности и что такой объем будет поставляться в течение следующих двух часов. Однако Мюллер отметил, что "возможны дальнейшие изменения".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прокачка газа по "Северному потоку" может сократиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979503-vozobnovilas-podacha-gaza-v-germaniyu-po-severnomu-potoku/