Путин заявил о возможном сокращении поставок газа через "Северный поток"

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

По итогам рабочего визита в Иран российский президент Владимир Путин заявил журналистам, что прокачка газа по "Северному потоку" может сократиться. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Путин сообщил, что еще одна турбина на станции "Портовая" вышла из строя и должна быть отправлена на ремонт. И если другой газоперекачивающий агрегат не будет доставлен в Россию, поставки газа в Европу сократятся вдвое.

"И еще одна машина уже вышла из строя, потому что там какая-то внутренняя облицовка отвалилась, это Siemens подтвердил. То есть сейчас работает две, 60 миллионов перекачивают в сутки. Вот если еще одна придет, то хорошо, будут работать две. А если не придет, будет одна, это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки", - сказал российский президент.

Он подчеркнул, что "Газпром" не получил никаких документов, подтверждающих, что турбина будет возвращена. СМИ сообщали, что агрегат был направлен 17 июля из Канады в Германию, а оттуда уже будет перенаправлен в Россию.

Также Путин рассказал, что в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил запустить "Северный поток - 2". Но Шольц заявил, что сейчас данным вопросом заниматься "не к месту".

"Ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы, поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту", - сказал Путин.

Президент России в ответ сказал, что половина объема газа по данному газопроводу будет направлена на внутренние нужды.

Ранее сообщалось, что президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по Сирии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979257-putin-zayavil-o-vozmozhnom-sokraschenii-postavok-gaza-cherez-severnyy-potok/