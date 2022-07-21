СМИ: Премьер Италии Марио Драги может подать в отставку 21 июля

Марио Драги. Фото: Martin Leissl/Bloomberg via Getty Images

Действующий премьер-министр Италии Марио Драги может подать в отставку уже 21 июля, передает РБК со ссылкой на итальянский телеканал Rai News 24. Наряду с этим Драги получил вотум доверия в парламенте страны.

Об отставке телеканалу сообщили источники.

Тем временем Драги получил вотум доверия в верхней палате Сената, собрав минимальное, но достаточное количество голосов. "За" высказались 95 членов из 192, "против" - всего 38.

"Пять звезд", "Вперед, Италия" и "Лига" - ведущие партии в парламенте - отказались участвовать в голосовании.

Драги выразил благодарность парламенту за совместную работу.

14 июля действующий премьер-министр Италии на заседании Сената Республики объявил о своем намерении подать в отставку. Он объяснил, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".

Но президент Серджо Маттарела тогда не принял отставку Драги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979452-smi-premer-italii-mario-dragi-mozhet-podat-v-otstavku-21-iyulya/