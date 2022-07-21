Названа сумма, необходимая для восстановления Украины

Киев. Фото: pixabay.com

Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов на брифинге сообщил, что стране для восстановления потребуется от 30 до 100 млрд долларов каждый год, передает DW.

По словам Милованова, только макроэкономика Украины нуждается в 20-30 млрд долларов ежегодно. Такая же сумма нужна для поддержки армии страны.

В конце июня Украина получила от США грант в размере 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета в 7,5 млрд долларов.

Тем временем министерство юстиции США предложило Конгрессу передать конфискованные российские активы в пользу украинских беженцев.

А Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что первое дело о предполагаемых военных преступлениях в Украине может быть выдвинуто Международным уголовным судом (МУС) уже к концу текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979575-nazvana-summa-neobhodimaya-dlya-vosstanovleniya-ukrainy/