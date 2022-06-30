Украина получила от США грант в размере 1,3 млрд долларов

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Twitter, что украинская сторона получила грантовую помощь от правительства Соединенных Штатов в размере 1,3 млрд долларов.

Премьер-министр Украины выразил благодарность президенту США Джо Байдену.

"Только что получили грант в 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета в 7,5 млрд долларов", - сообщил Шмыгаль.

Он также поблагодарил Всемирный банк, через механизм которого был осуществлен перевод данных средств, а также главу банка Дэвида Малпасса.

Тем временем стало известно, что премьер-министр Британии Борис Джонсон должен объявить на саммите НАТО о выделении Украине одного миллиарда фунтов стерлингов военной помощи.

Таким образом, общая сумма помощи Британии Украине с начала войны составит 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976374-ukraina-poluchila-ot-ssha-grant-v-razmere-13-mlrd-dollarov/