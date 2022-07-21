Передать украинским беженцам изъятые российские активы предложили в США

Лиза Монако. Кадр из видео: YouTube/Department Of Justice

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что министерство юстиции намерено передать в пользу украинских беженцев изъятые в результате санкций российские активы, передает ТАСС.

Сейчас по этому вопросу идут переговоры с Конгрессом США.

"Мы говорим об этом и просим у Конгресса разрешение на передачу им [украинским беженцам] средств, вырученных от этого незаконно приобретенного имущества", - сказала Монако на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо.

О передаче конфискованного российского имущества украинской стороне заместитель генпрокурора США Монако говорит не в первый раз.

По ее словам, изъятие активов граждан России последует в том случае, если в ходе отслеживания выяснится, что они незаконные, и будут конфискованы вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, частных самолетов или банковских активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979525-peredat-ukrainskim-bezhentsam-izyatye-rossiyskie-aktivy-predlozhili-v-ssha/