Bloomberg назвал сроки предъявления Гаагой обвинений по событиям в Украине

Гаага, Нидерланды. Иллюстративное фото: Pexels

Первое дело о предполагаемых военных преступлениях в Украине может быть выдвинуто Международным уголовным судом (МУС) уже к концу текущего года, передает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Точные сроки не установлены, так как требуется продолжительное время для подготовки. Но предположительная дата начала рассмотрения первого дела - конец текущего года или начало 2023 года.

Следственная группа по сбору доказательств военных преступлений в Украине была создана в марте. Туда вошли прокуратура МУС, ряд европейских судебных органов. В деле также участвует украинская сторона. Группа поддерживается Евроюстом - агентством ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия.

США не стали присоединяться к следственной группе, но пообещали сотрудничать.

Еще, как утверждают источники, Киев и прокуратура МУС ведут переговоры о передаче в Гаагу в рамках первого дела высокопоставленного военного чиновника, который находится в плену в Украине. Согласно предоставленной информации, он может дать показания против высокопоставленных российских командиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979456-bloomberg-nazval-sroki-predyavleniya-gaagoy-obvineniy-po-sobytiyam-v-ukraine/