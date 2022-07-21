"Газпром" увеличит поставки газа в Италию

Иллюстративное фото: Getty Images wenbin

Энергетический гигант в Италии Eni сообщил на официальном сайте, что российская компания "Газпром" увеличит им поставки газа примерно на 15 миллионов кубометров.

"Газпром" сообщил, что сегодня поставит газ в объеме около 36 миллионов кубометров, по сравнению с ежедневными поставками в объеме около 21 миллиона кубометров, осуществлявшимися в последние дни", - сообщила компания.

В Eni пообещали предоставить обновленные данные в случае значительных изменений со стороны "Газпрома" по поставкам.

Тем временем после завершения ежегодного технического обслуживания возобновились поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток".

Также СМИ сообщали, что "Газпром" за последние недели не поставил согласованные по контракту объемы газа в Германию, сославшись на "форс-мажор".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979557-gazprom-uvelichit-postavki-gaza-v-italiyu/