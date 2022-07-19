WSJ: "Газпром" не поставил согласованные объемы газа в Европу, сославшись на "форс-мажор"

Иллюстративное фото: gazprom.ru

Европейские энергетические компании сообщили, что российский "Газпром" в последние недели не поставил согласованные по контракту объемы газа, передает The Wall Street Journal.

При этом в "Газпроме" компаниям объяснили это "форс-мажором".

К примеру, немецкая Uniper получила такое же письмо. В нем "Газпром" говорит, что не сможет выполнить контрактные обязательства из-за "форс-мажора". И это, по словам российской стороны, юридически освобождает их от выполнения обязательств.

Uniper заявили, что считают такой ответ необоснованным и отклонили его.

Также письмо получила другая энергетическая компания Германии RWE.

Напомним, недавно Канада отправила турбину для "Северного потока" в Германию. Газоперекачивающий агрегат необходим для восстановления прокачки газа. Перед этим Россия сократила поставки газа в Германию, сославшись на введенные санкции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979113-wsj-gazprom-ne-postavil-soglasovannye-obemy-gaza-v-evropu-soslavshis-na-fors-mazhor/