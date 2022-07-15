Президент Италии не принял отставку премьера

Серджо Маттарелла. Фото: Simona Granati - Corbis/Corbis / Getty Images

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президентского Квиринальского дворца.

"Президент Республики не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики", – говорится в сообщении.

О том, что Драги намерен подать в отставку, стало известно всего несколько часов назад. Об этом итальянский премьер объявил на заседании Совета министров.

Объяснил Драги свое решение тем, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978550-prezident-italii-ne-prinyal-otstavku-premera/