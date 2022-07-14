Премьер-министр Италии объявил о своей отставке

Марио Драги. Фото: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio/Getty Images

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что намерен подать в отставку. Об этом он сообщил на заседании Совета министров, передает РИА Новости.

"Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке", – заявил Драги. Его слова привела пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

Отмечается, что ранее сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны после того, как в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции.

"Сегодняшнее голосование в парламенте является очень значимым событием с политической точки зрения", – отметил он.

По его словам, это означает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978540-premer-ministr-italii-obyavil-o-svoey-otstavke/