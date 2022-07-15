"Кого угодно, кроме Риши": Джонсон высказался о кандидатах на пост премьера Британии

Борис Джонсон. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Объявивший об уходе с должности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал свое мнение о кандидатах на пост, который он недавно покинул, передает The Times.

Как утверждают источники газеты, Джонсон поговорил с выбывшими после первого раунда министром финансов Надимом Захави и бывшим главой МИД Джереми Хантом.

Он заявил, что не будет публично заявлять о поддержке какого-либо кандидата и тем более не собирается вмешиваться в выборы.

Однако Джонсон, как сообщили источники, больше всего поддерживает кандидатуру главы МИД Лиз Трасс и одобряет кандидатуру замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.

При этом Джонсон категорически против кандидатуры Риши Сунака, заявив, что готов поддерживать "кого угодно, кроме Риши".

К слову, Сунак был первым членом Консервативной партии, кто решил подать в отставку. После него это сделали десятки других министров.

Имя нового премьера Британии станет известно 5 сентября. Вчера, 14 июля, прошел второй тур выборов. В третий тур прошли Риши Сунак, набравший наибольшее количество голосов (101), следом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (83 голоса), глава МИД Лиз Трасс (64 голоса), бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (49 голосов) и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, за него проголосовали 32 депутата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978665-kogo-ugodno-krome-rishi-dzhonson-vyskazalsya-o-kandidatah-na-post-premera-britanii/