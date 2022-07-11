11 британских политиков выдвинули свои кандидатуры на пост премьера Британии

Лиз Трасс. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Занимающая на данный момент пост министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс опубликовала статью в The Telegraph, где объявила о том, что выдвигается на пост премьера Британии, передает РБК.

"Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести за собой людей, выполнять обещания и принимать сложные решения", - написала Трасс.

Она также пообещала сокращать налоги в стране с первого же дня пребывания на посту премьер-министра Британии.

Таким образом, Трасс стала 11-м кандидатом, официально выдвинувшим себя на пост, который был покинут Борисом Джонсоном.

Помимо нее, ранее о выдвижении объявили бывший глава Минздрава Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант, бывший глава Минфина Риши Сунак, министр транспорта Грант Шаппс, председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, новый министр финансов Надим Захави, генпрокурор Суэлла Брэйверман, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт.

Также о намерении побороться за пост британского премьера заявил в Twitter экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти.

"Я готов стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром", - написал он.

Сообщается, что 12-й может стать министр внутренних дел Британии Прити Пател.

При этом действующий министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии.

Напомним, Борис Джонсон покинул пост премьер-министра Британии после того, как десятки членов возглавляемой им Консервативной партии подали в отставку. Но останется на своем посту до осени, пока не будет избран его преемник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977783-11-britanskih-politikov-vydvinuli-svoi-kandidatury-na-post-premera-britanii/