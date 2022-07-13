Мирзиеев смягчил режим ЧП в Каракалпакстане

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение смягчить режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане после прошедших там беспорядков. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Как говорится в сообщении, Шавкат Мирзиеев принял во внимание стабилизацию ситуации в Республике Каракалпакстан и возвращение жизни жителей региона в привычное русло.

По этой причине было принято решение смягчить введенный на территории Каракалпакстана режим чрезвычайного положения, а именно установить новое время действия комендантского часа. Если ранее он длился с 21:00 до 07:00, то теперь – с 23:00 до 05:00.

Соответствующий указ уже подписан и направлен на утверждение в палаты Олий Мажлиса.

Напомним, что митинги, переросшие в беспорядки, вспыхнули после того, как в новой конституции Узбекистана предложили изменить статус Каракалпакстана. В результате волнений в Нукусе погибли 18 человек.

Спустя время стало известно, что парламент сохранит суверенитет Каракалпакстана в поправках к конституции.

Позже Шавкат Мирзиеев заявил о том, что случившееся было спланировано и иностранные силы готовили провокации в стране годами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978312-mirzieev-reshil-smyagchit-rezhim-chp-v-karakalpakstane/