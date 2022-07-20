СМИ: Нового президента избрали в Шри-Ланке

Резиденция премьер-министра Шри-Ланки. Фото: Buddhika Weerasinghe/Bloomberg via Getty Images

В среду, 20 июля, в Шри-Ланке состоялись президентские выборы. Путем парламентского голосования новым президентом страны избрали действующего премьер-министра Ранила Викрамасингхе, передает Adaderana.

Он набрал 134 голоса и теперь возглавит страну до ноября 2024 года.

Его оппоненты Алахапперума и Диссанаяке набрали 82 и три голоса соответственно.

Как пишет Adaderana, из 225 членов парламента проголосовали 223. Двое депутатов воздержались.

Ранее мы писали, что на пост президента Шри-Ланки, помимо действующего премьер-министра Ранила Викрамасингхе, претендовали бывший министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума и лидер оппозиционного объединения "Национальная власть народа" Анура Кумара Диссанаяке.

Напомним, с конца марта в Шри-Ланке начались массовые протесты из-за экономического кризиса, который стал причиной дефицита топлива в стране.

Новая волна протестов вспыхнула в начале июля. Протестующие захватили резиденцию экс-президента Готабаи Раджапаксы.

Последний покинул страну, подав в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979320-smi-novogo-prezidenta-izbrali-v-shri-lanke/