Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки (видео)

Кадр из видео: t.me/rt_russian

Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента страны Готабайи Раджапаксы, преодолев выставленные баррикады, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию.

При этом стало известно, что как минимум 33 человека пострадали во время продолжающихся массовых протестов и были госпитализированы в Национальную больницу Коломбо.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с происходящим в столице.

"Чтобы обсудить ситуацию и найти быстрое решение, премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал срочное совещание лидеров партий. Он также просит спикера созвать заседание Палаты представителей", - пишет РИА Новости со ссылкой на заявление офиса премьера.

Шри-Ланка в течение нескольких последних месяцев переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Ранее был объявлен дефолт по внешним обязательствам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977699-protestuyuschie-zahvatili-rezidentsiyu-prezidenta-shri-lanki-video/