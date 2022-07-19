За пост президента Шри-Ланки будут бороться три кандидата

Протестующий с флагом Шри-Ланки перед президентским дворцом. Фото: Buddhika Weerasinghe/Bloomberg via Getty Images

После отставки действующего главы Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы на его должность претендуют три кандидата, в том числе и премьер-министр страны Ранила Викрамасингхе, передает Adaderana.

Президентские выборы состоятся в среду, 20 июля, путем парламентского голосования.

На пост президента претендуют действующий премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе, бывший министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума и лидер оппозиционного объединения "Национальная власть народа" Анура Кумара Диссанаяке.

Новый президент возглавит страну до ноября 2024 года, до конца срока полномочий действующего главы государства.

Напомним, в Шри-Ланке с конца марта проходят митинги из-за экономического кризиса. В стране был объявлен дефолт по внешним обязательствам. Кризис привел к дефициту топлива, из-за чего в Коломбо вспыхнула новая волна протестов, которая привела к захвату резиденции президента. Готабая Раджапакса после предложения депутатов сложить полномочия покинул страну и отправил заявление об отставке в электронном виде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979143-za-post-prezidenta-shri-lanki-budut-borotsya-tri-kandidata/