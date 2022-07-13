СМИ: Президент Шри-Ланки покинул страну на фоне беспорядков

Готабая Раджапакса. Фото: Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на военному самолете на фоне массовых беспорядков, которые были вызваны экономическим кризисом, передает CNN.

Как сообщает издание, Раджапакса вместе с супругой прибыли в Мале (Мальдивы) на военном самолете Ан-32.

По словам источника издания, местная авиадиспетчерская служба отказала самолету в просьбе приземлиться, пока не вмешался спикер меджлиса парламента и бывший президент Мальдив Мохамед Нашид.

BBC пишет, что брат Раджапаксы, бывший министр финансов Бэзил Раджапакса также покинул Шри-Ланку. Источники издания сообщили, что он направляется в США.

Ранее стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке, датированное 13 июля. В среду спикер парламента публично объявит об этом жителям страны.

Глава страны покинул страну на фоне беспорядков, вызванных экономическом кризисом. Протестующие во время митингов ворвались в его резиденцию. После чего депутаты парламента обратились к президенту с требованием покинуть свой пост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978170-smi-prezident-shri-lanki-pokinul-stranu-na-fone-besporyadkov/