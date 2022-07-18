Турбина для "Северного потока" была отправлена из Канады в Германию

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17 июля турбина для "Северного потока" была отправлена из канадского предприятия Siemens Energy самолетом в Германию, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Если не возникнет никаких проблем с таможней или логистикой, до России отремонтированная машина будет добираться примерно пять-семь дней и должна прибыть туда уже к 24 июля.

А нагнетать газ газоперекачивающий агрегат должен быть готов уже к августу.

Чтобы ускорить процесс, турбина была отправлена из Канады в Германию самолетом, а не по воде.

Ранее Канада по просьбе Германии сделала исключение из антироссийских санкций для поставок турбин для "Северного потока". Немецкая сторона надеется, что после поставки турбины объемы прокачки газа восстановятся.

Однако "Газпром" до сих пор этого не подтвердил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978894-turbina-dlya-severnogo-potoka-byla-otpravlena-iz-kanady-v-germaniyu/