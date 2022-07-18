Марина Овсянникова. Фото: Annette Riedl/picture alliance via Getty Images

Ворвавшуюся в эфир с антивоенным плакатом экс-журналистку "Первого канала" Марину Овсянникову задержали в Москве 17 июля после выступления на суде по делу Ильи Яшина, передает РБК.

Против Овсянниковой завели дело по статье о дискредитации российской армии. Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей (от 252 до 421 тыс. тенге).

"Данным выступлением Марина Владимировна в очередной раз выразила свою антивоенную позицию. Это и послужило причиной сегодняшнего задержания", - рассказал адвокат журналистки Дмитрий Захватов.

Уголовное дело против депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина было заведено после его высказываний о событиях в украинском городе Буча в ролике на YouTube. Ему вменяют статью о фейках о ВС России. Политику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

В марте экс-журналистка "Первого канала" Овсянникова ворвалась в эфир с антивоенным плакатом. После этого ее обязали выплатить административный штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978900-eks-zhurnalistku-pervogo-kanala-marinu-ovsyannikovu-zaderzhali-v-moskve/