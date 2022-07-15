Скончалась первая жена Дональда Трампа Ивана

Ивана Трамп. Фото: Taylor Hill/Getty Images

Первая жена бывшего американского президента Дональда Трампа Ивана скончалась в Нью-Йорке. Об этом Трамп сообщил на странице в соцсети Truth Social, которую он создал после удаления его аккаунта в Twitter, передает NBC News.

Ивана Трамп умерла в возрасте 73 лет. Причина смерти не сообщается.

"С прискорбием сообщаю всем тем, кто ее любил, что Ивана Трамп скончалась у себя дома в Нью-Йорке", – написал Трамп.

Бывший президент США назвал свою экс-супругу "замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь".

Их брак продлился с 1977 по 1992 год. В нем родились трое детей: дочь Иванка и два сына Дональд-младший и Эрик.

После развода Ивана продолжила заниматься бизнесом, писала книги. Она также дважды побывала замужем, но оба брака продержались недолго.

Ранее умерла российская актриса Евгения Брик, супруга Валерия Тодоровского, в возрасте 40 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978605-skonchalas-pervaya-zhena-donalda-trampa-ivana/