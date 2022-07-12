Путин посетит Иран на следующей неделе
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Российский президент Владимир Путин собирается прибыть в Иран с официальным визитом на следующей неделе. Об этом в Twitter сообщило иранское новостное агентство Mehr.
"Президент России Владимир Путин посетит Иран на следующей неделе, сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента", - сказано в сообщении.
В последний раз Владимир Путин лично встречался с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в конце июня на Каспийском саммите в Ашхабаде.
Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на минувшем брифинге, что у них имеется информация о том, что Иран передаст России свои беспилотники. И при этом иранская сторона также намерена обучить российских военных их использованию.
В начале июля ООН призвала Штаты снять санкции с Ирана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978066-putin-posetit-iran-na-sleduyuschey-nedele/