Владимир Путин. Фото: twitter.com/kremlinrussia

Российский президент Владимир Путин собирается прибыть в Иран с официальным визитом на следующей неделе. Об этом в Twitter сообщило иранское новостное агентство Mehr.

"Президент России Владимир Путин посетит Иран на следующей неделе, сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента", - сказано в сообщении.

В последний раз Владимир Путин лично встречался с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в конце июня на Каспийском саммите в Ашхабаде.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на минувшем брифинге, что у них имеется информация о том, что Иран передаст России свои беспилотники. И при этом иранская сторона также намерена обучить российских военных их использованию.

В начале июля ООН призвала Штаты снять санкции с Ирана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978066-putin-posetit-iran-na-sleduyuschey-nedele/