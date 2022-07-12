Белый дом сообщил, что Иран намерен передать России беспилотники

Джейк Салливан. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на минувшем брифинге заявил, что у них есть информация о том, что Иран намерен передать России беспилотные летательные аппараты, передает The Wall Street Journal.

Вдобавок Иран хочет обучить их использованию российских военных.

При этом Салливан отметил, что нет точной информации насчет того, было ли уже предоставлено России данное оружие или еще нет.

В последние годы Иран сумел разработать передовую программу для беспилотников. И теперь Штаты обвиняют их в атаках на американские силы в регионе, включая атаку в октябре на базу США в Сирии.

Один из высокопоставленных чиновников США назвал иранские беспилотники угрозой международному сообществу и стабильности.

Беспилотные летательные аппараты Ирана способны поражать цели на большом расстоянии. А также быстро менять направление, чтобы избегать радары и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977997-belyy-dom-soobschil-chto-iran-nameren-peredat-rossii-bespilotniki/