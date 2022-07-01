ООН призвала Вашингтон снять санкции с Ирана

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Организация Объединенных Наций призывает Соединенные Штаты снять с Ирана санкции, как это предписывает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), передает РИА Новости.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совбеза ООН заявила, что Вашингтону также необходимо продлить действие изъятий в отношении торговли нефтью с Ираном.

"Мы вновь призываем Соединенные Штаты отменить или сделать исключения из санкций, как это предусмотрено в СВПД, и продлить действие изъятий в отношении торговли нефтью с Ираном", – заявила она.

В 2015 году семь стран – Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран – заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы. Но четыре года назад экс-президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и вернул санкции в отношении Ирана. В результате Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

В июне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирался посетить Иран для переговоров по ядерному соглашению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976548-oon-prizvala-vashington-snyat-sanktsii-s-irana/