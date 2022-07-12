Парламент Франции не смог отправить в отставку действующее правительство

Элизабет Борн. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Национальному собранию Франции не удалось собрать достаточное количество голосов, чтобы отправить в отставку действующее правительство во главе с премьер-министром Элизабет Борн, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Le Figaro.

Вотум недоверия был инициирован группой "Новый экологический и социальный народный союз" (NUPES). NUPES - вторая по численности группа во французском парламенте, которая насчитывает 151 человека.

Инициатива была поддержана всего 146 членами парламента. Тогда как для этого необходимо хотя бы 289 голосов. Отмечается, что даже не все в NUPES единогласно поддержали вотум.

Напомним, что партия президента Франции Макрона одержала победу на парламентских выборах. Но даже при этом не смогла добиться абсолютного большинства мест в Национальном собрании. Коалиции Макрона не хватило 44 мест.

После этого премьер Борн захотела подать в отставку. Но французский лидер отказался ее принимать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978027-parlament-frantsii-ne-smog-otpravit-v-otstavku-deystvuyuschee-pravitelstvo/